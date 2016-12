“Chi sa qualcosa contatti la squadra mobile di Lodi o la Procura”. E' l’appello del Procuratore Capo della Repubblica, Vincenzo Russo a chi può essere entrato in contatto con Andrea Pizzocolo, l’uomo accusato di avere ucciso Lavinia Aioloaiei, la 18enne romena trovata senza vita in un campo di San Martino in Strada, vicino a Lodi.

Secondo il magistrato, che ha parlato ai microfoni di Tgcom24, è possibile che eventuali vittime scampate a Pizzocolo possano aver paura di rivolgersi alle forze dell’Ordine, proprio perché il ragioniere 41enne di Arese cercava le sue prede tra le prostitute. Ma sarebbe importante avere testimonianze di chi è entrato in contatto con l’uomo. Intanto gli uomini della Squadra Mobile di Lodi continuano a scavare tra le memorie del pc di Pizzocolo.



Centinaia di video che mostrano rapporti sessuali estremi. Che fine hanno fatto le donne riprese? Sono vive? O qualcuna ha fatto la stessa fine di Lavinia? Per ora non ci sono elementi concreti per parlare di serial killer, ma proprio la perizia, la freddezza, il sadismo con cui Pizzocolo ha agito durante il delitto di Lavinia – il tutto è stato ripreso da una telecamera – lasciano pensare che per lui non fosse la prima volta. Ma le indagini dovranno dire se realmente questa ipotesi investigativa è concreta. Per ora Pizzocolo resta in carcere e tace. Dopo aver confessato il delitto della 18enne romena si è chiuso in un ostinato silenzio.