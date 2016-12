Bergamo, dal parroco 50 euro a ogni iscritto all'asilo

11:06

- I genitori di un asilo dihanno avuto una piacevole sorpresa nell’aprire la lettera che quest’anno accompagnava la prima retta della scuola: ile direttore dell’istituto, trasferito in un’altra parrocchia, prima di andar via ha lasciatouna somma di, destinata ad ammortizzare le spese per l’anno scolastico. Una cifra che sicuramente non cambia la vita, ma dà un po’ di respiro alle singole famiglie, sempre più strozzate dai problemi economici.