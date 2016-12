foto LaPresse

11:14

- Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto in una cabina elettrica a Basiano (Milano) dove probabilmente stava mettendo a segno un furto di rame. La vittima era un pregiudicato 51enne e sarebbe deceduto all'interno della struttura Enel a causa di una folgorazione. Secondo i carabinieri di Vaprio D'Adda l'uomo, con indosso guanti in gomma e materiale da carpenteria, si era introdotto nella cabina per sottrarre materiale in rame.