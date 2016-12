Bergamo, dottoressa uccisa: fermato indiano

foto Facebook Correlati Bergamo, rissa in strada tra immigrati: 2 morti

Eleonora Cantamessa, la soccorritrice uccisa 11:29 - Un uomo è stato fermato nella notte per l'uccisione di Kamur Baldev, accoltellato domenica sera a Chiuduno, nella Bergamasca, e della dottoressa Eleonora Cantamessa che si era fermata per soccorrerlo: si tratta del fratello 25enne dell'indiano ucciso. Il giovane è accusato di omicidio volontario, ma solo della dottoressa; dovrà infatti essere l'autopsia a chiarire se Kamur Baldev sia morto nella rissa o nell'investimento. - Un uomo è stato fermato nella notte per l'uccisione di, accoltellato domenica sera a Chiuduno, nella Bergamasca, e della dottoressache si era fermata per soccorrerlo: si tratta del. Il giovane è accusato di omicidio volontario, ma solo della dottoressa; dovrà infatti essere l'autopsia a chiarire se Kamur Baldev sia morto nella rissa o nell'investimento.

L'indiano si trova in carcere a Bergamo in attesa dell'interrogatorio di convalida. Altri sette, anche loro indiani, sono stati indagati in stato di libertà: sono in corso accertamenti per capire quale reato addebitare a ciascuno, se il concorso nell'omicidio o nella rissa.