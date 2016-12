Bergamo, accoltella l'ex moglie e tenta suicidio

foto LaPresse 17:39 - Una donna di 40 anni, residente a Villa D'Almè, in provincia di Bergamo, è in gravi condizioni dopo che è stata accoltellata in casa. Ora è ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Ad aggredirla è stato l'ex marito, 47 anni, che ha poi tentato di uccidersi lanciandosi da un viadotto. Anche le sue condizioni sono critiche - Unadi 40 anni, residente a Villa D'Almè, in provincia di Bergamo, è in gravi condizioni dopo che è statain casa. Ora è ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Ad aggredirla è stato l'ex, 47 anni, che ha poi tentato di uccidersi lanciandosi da un. Anche le sue condizioni sono critiche

Il 47enne aveva un appuntamento con la ex moglie, ma ha perso la testa e l'ha accoltellata. L'uomo era andato, infatti, a casa dove viveva la donna. Tra i due è nata una violenta discussione, finita poi con l'accoltellamento. Il 47enne, sconvolto, ha poi raggiunto un viadotto in via Fonderia e si è buttato, restando a sua volta ferito gravemente.