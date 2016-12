Processo Mediaset, il 19 ottobre l'udienza per rideterminare l'interdizione per Berlusconi

foto Ansa Correlati Processo Mediaset, Cassazione conferma la condanna penale per Silvio Berlusconi

Si svolgerà il 19 ottobre alla III Corte d'Appello di Milano, secondo fonti legali, l'udienza della vicenda Mediaset per la rideterminazione dell'interdizione dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi, condannato a 4 anni di reclusione per frode fiscale. Il primo agosto la Cassazione aveva deciso il rinvio solo per la pena accessoria di 5 anni.

In questa causa la pubblica accusa sarà rappresentata dal vice procuratore generale Laura Bertolè Viale. La Cassazione, a conclusione del processo Mediaset, aveva confermato la condanna a 4 anni di reclusione per frode fiscale nei confronti dell'ex premier, mentre aveva impartito la disposizione alla Corte di Appello di Milano di ricalcolare la pena accessoria della interdizione per 5 anni dai pubblici uffici che potrebbe diminuire da un massimo di tre anni fino a un minimo di 12 mesi.