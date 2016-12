Bergamo, rissa in strada tra immigrati: 2 morti Uccisa dottoressa eroina, preso l'investitore

foto Ansa Correlati Eleonora Cantamessa, la soccorritrice uccisa 12:01 - Finisce in tragedia a Chiuduno, nella Bergamasca, una rissa tra immigrati romeni e indiani. Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. Un uomo di origini indiane era rimasto a terra, accoltellato, e una dottoressa, Eleonora Cantamessa, si era fermato per soccorrerlo: entrambi sono stati investiti dall'auto degli aggressori, tornati indietro per finire l'uomo ferito. Preso l'investitore. - Finisce in tragedia a, nella, una r. Due persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. Un uomo di origini indiane era rimasto a terra, accoltellato, e una dottoressa,, si era fermato per soccorrerlo: entrambi sono stati investiti dall'auto degli aggressori, tornati indietro per finire l'uomo ferito. Preso l'investitore.

La rissa sfociata in tragedia - L'uomo era infatti stato accoltellato proprio dagli occupanti della stessa macchina che lo ha poi schiacciato, uccidendo lui e la dottoressa che stava cercando di assisterlo. L'automobilista che guidava quel veicolo è stato successivamente identificato, come confermano i carabinieri, e con lui sono stati portati in caserma anche altri connazionali.



La tragedia è avvenuta a lato dalla Statale 91, dove quella che sembrava una banale rissa si è trasformata in un drammatico regolamento di conti, coinvolgendo anche la Cantamessa. La donna aveva 44 anni e lavorava come ginecologa alla clinica Sant'Anna di Brescia. E' inoltre rimasto gravemente ferito anche un altro giovane di Trescore (Bergamo): pure lui si era fermato per aiutare l'uomo ferito.