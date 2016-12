Auto in fiamme, fidanzati salvati da due ragazzi Li hanno tirati fuori dalle lamiere arroventate

foto Ansa Correlati Finisce in tragedia una rissa tra immigrati: due morti, travolta una soccorritrice 09:22 - Un'auto brucia in mezzo alla strada, dopo lo schianto. Dentro, Giordano Lanfranchi, 24 anni, e la sua fidanzata Stefania rischiano di morire bruciati: sono sulla strada tra Gandino e Cazzano Sant'Andrea (Bergamo). Ma per caso di lì passano Jacopo Caccia, 18 anni, e Nicola Bertasa, 20. Che non perdono tempo: aprono le portiere e tirano fuori i due giovani. Lui sta ancora lottando in terapia intensiva, lei ha un trauma alla schiena ed è fuori pericolo. - Un'auto brucia in mezzo alla strada, dopo lo schianto. Dentro,, 24 anni, e la sua fidanzata Stefania rischiano di morire bruciati: sono sulla strada tra Gandino e Cazzano Sant'Andrea (Bergamo). Ma per caso di lì passano18 anni, e, 20. Che non perdono tempo: aprono le portiere e tirano fuori i due giovani. Lui sta ancora lottando in terapia intensiva, lei ha un trauma alla schiena ed è fuori pericolo.

La storia - Sono le 23,30 di sabato sera quando Giordano si ribalta con l'auto di papà, una Mercedes, che prende fuoco dopo lo schianto contro la ringhiera di una villa. Ma per fortuna sua, e della fidanzata che era accanto a lui in auto, arrivano Jacopo, che ha un contratto di due mesi in una ditta della zona, e Nicola, imbianchino disoccupato. Sono loro, come racconta il "Corriere della Sera", a intervenire. Non perdono tempo: prima portano fuori dalla vettura Stefania, cosciente ma che, dopo la botta, ha un gran male alla schiena e non riesce a muoversi. Poi Giordano, svenuto.



Jacopo arriva in motorino, Nicola in auto. Entrambi sentono il botto e accorrono. "Ho riconosciuto Giordano - racconta Jacopo -. Ho aperto la portiera e tirato fuori la sua fidanzata". Lei, Stefania, 22 anni, impiegata, sarà forse operata a giorni alla schena per il brutto trauma riportato nello schianto. "Si lamentava - dice ancora Jacopo -. Non ce l'avrebbe fatta a uscire da sola".



E Nicola: "Ero in macchina con Erika (la sua fidanzata ndr) e altri amici. Abbiamo sentito il botto. Sono andato a segnalare l'incidente, ho suonato alla casa di fronte per chiedere una canna dell'acqua". Nel frattempo, Jacopo cercava di tirare fuori dall'abitacolo Giordano. Ma non ne aveva la forza. Ha cominciato a gridare, sono arrivate alcune persone, ma erano tutti troppo spaventati per intervenire. "Dicevano di non andare - ricorda Nicola - perché quell'auto sarebbe esplosa. Poi ho visto dentro quel ragazzo che tentava di fare qualcosa e mi sono buttato anch'io. Insieme abbiamo salvato anche Giordano". I vigili del fuoco sono arrivati, ma l'auto ormai era carbonizzata. "Senza Jacopo e Nicola - dice il papà di Giordano, Marino, meccanico - oggi ci sarebbero due funerali".