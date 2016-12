foto Ansa

12:49

- La morte del peruviano ucciso ieri mattina in via Oldofredi, a Milano, sarebbe connessa a una rapina avvenuta poco prima nella vicina via Nazario Sauro. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la vittima avrebbe fatto parte di una banda di tre rapinatori che si erano introdotti in un appartamento e che hanno poi litigato in strada, fino all'omicidio con tre coltellate, iferte dai suoi stessei complice, al torace del sudamericano.