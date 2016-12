foto Ansa

12:34

- E' stato fermato dalla polizia il presunto responsabile dell'omicidio della giovane strangolata e trovata morta nelle campagne di Lodi. Si tratta di un italiano di 41 anni, mentre la vittima è una ragazza di 18 anni, romena. Il corpo era stato trovato da un agricoltore in un campo in zona Pergola, a San Martino in Strada, senza vestiti, con due fascette da elettricista strette intorno al collo.