Milano, uomo ucciso a coltellate in strada

foto Ansa 18:25 - Sangue in strada a Milano, dove un sudamericano è stato ucciso con tre coltellate all'addome e al torace. E' accaduto in via Oldofredi. Alcuni testimoni avrebbero visto un'auto avvicinarsi all'uomo prima dell'aggressione e proprio su questo punto i carabinieri stanno lavorando per cercare di ricostruire la vicenda.

I testimoni avrebbero udito l'esplosione di colpi di arma da fuoco poco prima del ritrovamento dell'uomo. Alcune ore dopo l'omicidio, nella zona gli inquirenti hanno trovato una pistola scacciacani: si trovava sotto una vettura, ma i carabinieri non hanno ancora chiarito se sia stata utilizzata eventualmente dalla vittima.



La vittima, un sudamericano alto 1,70 e corpulento, non è stata ancora identificata e sarà necessario attendere i risultati del sistema di comparazione delle impronte digitali. Non vi sarebbe comunque collegamento tra il delitto e le cosiddette Pandillas, le gang di giovani sudamericane che si sono formate nell'hinterland milanese.



A segnalare il corpo attorno alle 11.40 è stato un passante che lo ha notato sul marciapiede accanto a un cancello. All'arrivo dei soccorsi il sudamericano era ancora vivo, ma poco dopo è morto nonostante i tentativi di rianimazione in strada. Il suo assassino deve avergli prelevato tutto ciò che aveva in un borsello che è stato trovato sul posto. Testimoni hanno riferito di avere visto un'auto di colore chiaro allontanarsi a forte velocità e non è escluso che a bordo vi fosse l'assassino.