La madre di Marilia: "Me l'ha uccisa Grigoletto, ma non lo odio e non cerco vendetta"

"E' stato lui". Lo ha detto la madre della 29enne brasiliana uccisa a Gambara uscendo dal Palagiustizia di Brescia, dove ha incontrato gli inquirenti, riferendosi a Claudio Grigoletto, l'uomo fermato per l'omicidio della giovane donna brasiliana. "Sono talmente triste - ha detto la madre della vittima - che il mio cuore non cerca vendetta, non lo odio. Lui ha ucciso mia figlia, madre di un suo bimbo. Ha spezzato il mio cuore".

Trovate tracce di sangue nell'auto di Grigoletto - Quando Marilia Rodrigues Silva Martins è stata trovata, ormai senza vita distesa sul pavimento dell'ufficio di Gambara, aveva ferite sul volto, lividi sul collo, bruciature alle gambe. Ed era immersa in una pozza di sangue. Ed e' proprio dal sangue della giovane brasiliana che in queste ore potrebbe arrivare la svolta nelle indagini sull'omicidio, per il quale e' stato fermato nelle scorse ore Claudio Grigoletto, datore di lavoro della 29enne, nonché suo amante e padre del bambino che la giovane aveva in grembo. Tracce del sangue di Marilia sarebbero gia' state trovate su una delle auto nella disponibilita' di Grigoletto poste sotto sequestro e analizzate dal Ris di Parma nel tardo pomeriggio di giovedi'. L'ufficialità potrà arrivare tra tre, quattro giorni, quando si avranno i risultati del sopralluogo dei carabinieri del Ris.