Battisti, salma traslata dal cimitero di Molteno Sarà cremata a San Benedetto del Tronto

Lucio Battisti, fan: "Il suo corpo resti a Molteno"

Lucio Battisti oggi avrebbe 70 anni 19:20 - Verrà cremata a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), nei primi giorni della prossima settimana, la salma di Lucio Battisti, traslata dal cimitero di Molteno. La salma si trovava nel piccolo paesino del Lecchese dalla morte del cantante, avvenuta 15 anni fa. Tra i fan in molti sono scoppiati a piangere e tutti hanno applaudito all'uscita del carro funebre. - VerràSan Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), nei primi giorni della prossima settimana, ladi, traslata dal cimitero di Molteno. La salma si trovava nel piccolo paesino del Lecchese dalla morte del cantante, avvenuta 15 anni fa. Tra i fan in molti sono scoppiati a piangere e tutti hanno applaudito all'uscita del carro funebre.

Dopo la bara con le spoglie dell'artista, ha lasciato il cimitero anche la vedova del cantante, la signora Grazia, salita a bordo di un'altra vettura. La donna era apparsa piuttosto contrariata alla vista dei fotografi arrampicati lungo la recinzione del cimitero, rimasto chiuso al pubblico, e se n'è andata senza neppure un cenno di saluto alla folla in attesa. Ha voluto comunque portarsi via la grande quantità di messaggini, biglietti, cartoncini e cartoline che si erano accumulati negli anni dentro la cappella. "Abbiamo riempito un sacco intero per farceli stare tutti", ha detto uno degli operai che si sono occupati della traslazione.



Al termine delle operazioni il cimitero è stato riaperto. E' rimasta invece chiusa la cappella dove era sepolto Battisti e davanti alla quale non sono mai state messe indicazioni, né è mai stato scritto il nome del cantante. Qualcuno ha già cominciato a lasciare mazzi di fiori e biglietti.