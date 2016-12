foto Ansa

12:20

- Su una delle auto nella disponibilità di Claudio Grigoletto, in custodia cautelare in carcere per l'omicidio di Marilia, a Gambara (Brescia), i carabinieri del Ris avrebbero trovato tracce del sangue della vittima. Il Ris per tutta la giornata ha analizzato la scena del crimine, l'ufficio della Alpi aviation do Brasil a Gambara; poi le analisi si sono concentrate su tre auto poste sotto sequestro, quella della vittima e due del presunto omicida.