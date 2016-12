foto Ansa

13:38

- Il gip di Brescia ha convalidato il fermo di Claudio Grigoletto, accusato dell'omicidio di Marilia Rodrigues, la donna brasiliana trovata morta venerdì in un'azienda di Gambara. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Gli indizi che ha portato la procura contro il presunto omicida sono stati accolti dal giudice. Secondo il pm Grigoletto ha ucciso la ragazza perché portava in grembo un suo figlio illegittimo.