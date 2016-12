Marilia, dna conferma: bimbo di Grigoletto

foto Ansa Correlati Il pm: "Grigoletto strangolò l'amante"

Femminicidi, la lunga scia di sangue 17:14 - Claudio Grigoletto, fermato per l'omicidio della brasiliana Marilia Rodrigues, durante l'interrogatorio si sarebbe detto convinto di essere il padre del figlio che la giovane aveva in grembo. Il suo legale ha però spiegato che "sono emerse altre relazioni" che la ragazza aveva. La conferma arriva anche dalla prova del dna. Intanto, i carabinieri hanno trovato nell'ufficio dell'uomo lo scontrino di un supermercato con l'acquisto di candeggina e acido. , fermato per l'omicidio della brasiliana, durante l'interrogatorio si sarebbe detto convinto di essere il padre del figlio che la giovane aveva in grembo. Il suo legale ha però spiegato che "sono emerse altre relazioni" che la ragazza aveva. La conferma arriva anche dalla prova del dna. Intanto, i carabinieri hanno trovato nell'ufficio dell'uomo lo scontrino di un supermercato con l'acquisto di candeggina e acido.

Lo scontrino risale alla mattinata di giovedì, giorno in cui Marilia Rodrigues è stata uccisa. Per l'accusa, per simulare un suicidio, l'assassino avrebbe cercato di far ingerire acido alla brasiliana.



In un ufficio che Claudio Grigoletto ha in un campo volo a Bedizzole, nel Bresciano, è stata trovata anche una chiave inglese con tracce del tubo della caldaia che chi ha ucciso la donna aveva manomesso per causare una fuga di gas. Lo si è appreso dopo l'interrogatorio di convalida del fermo di Grigoletto che potrebbe vedersi contestata la premeditazione.



Legale: "Relazioni non solo con Grigoletto" - Il legale di Grigoletto, Elena Raimondi, ha detto che, dopo l'interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Canton Mombello, il suo assistito "ha rilasciato dichiarazioni spontanee, quindi abbiamo collaborato". Grigoletto ha ammesso la relazione sentimentale con la ragazza ma, a proposito della paternità del figlio che la giovane stava aspettando, il legale ha aggiunto: "Stiamo attendendo anche noi le risultanze degli esami perché sono emerse altre relazioni" che la ragazza avrebbe avuto con un altro uomo.



Il gip convalida il fermo per il datore di lavoro - Il gip di Brescia ha convalidato il fermo di Claudio Grigoletto, accusato dell'omicidio di Marilia. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.



Ris di Parma nell'ufficio di Grigoletto - E' previsto per giovedì mattina un sopralluogo dei Ris di Parma nell'ufficio del datore di lavoro della vittima, per i rilievi di rito sul luogo del delitto.