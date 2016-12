Brasiliana uccisa, pm: "Claudio Grigoletto strangolò l'amante al culmine di una lite"

foto Dal Web Correlati Marilia, la giovane brasiliana uccisa nel Bresciano

Brasiliana uccisa in ufficio, fermato il capo. Intervistato prima dell'arresto: "Era solare" 17:02 - Un omicidio efferato scoppiato al culmine di una lite: Claudio Grigoletto ha preso a schiaffi l'amante 29enne, Marilia Silva Martins Rodriguez e poi l'ha strangolata. Poi ha inscenato il finto suicidio. Secondo i pm di Brescia, il 32enne non sapeva più come uscire da quella storia, soprattutto ora che lei era incinta e che la moglie aveva dei sospetti. Per questo, giovedì l'aviatore si è recato nella sua ditta a Gambara e ha ucciso l'amante.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lui era stato messo alle strette: lei aveva capito che Grigoletto non avrebbe mai lasciato la moglie, Jessica Alari, che a luglio aveva partorito la loro secondogenita, e voleva lasciare il Paese e tornare in Brasile, ma non prima di aver raccontato tutto alla donna.

Grigoletto,così, per sviare i sospetti della moglie, aveva creato un falso account della segretaria con il quale mandava email fasulle alla sua posta elettronica, creando un fantomatico fidanzato di Marilia, Paolo, padre biologico del bimbo che lei aveva in grembo.



La moglie su Facebook scriveva: "Non ho un fisico da sballo, ma..." - Jessica Alari aveva più che dei sospetti sulla relazione extraconiugale del marito. Lo si evince da ciò che il 26 agosto scriveva sul suo account di Facebook: "Non ho un fisico da sballo, per alcune persone sono antipatica. Non potrò mettermi minigonne e tacchi 20 cm, ma ho le mie bambine e sicuramente danno più emozioni di tacchi e bellezza".