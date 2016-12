foto Ansa

20:52

- Marilia Rodrigues Silva Martins, l'impiegata brasiliana trovata morta venerdì nel suo ufficio in un'azienda a Gambara, nel Bresciano, potrebbe essere stata strangolata. Dall'autopsia sarebbe emerso che la giovane donna non è morta per le percosse ricevute alla testa e il cadavere presentava profondi segni al collo.