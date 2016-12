Incendio a Milano, tre famiglie evacuate

foto Ansa 08:50 - Tre famiglie sono state evacuate nella notte a Milano per un incendio sviluppatosi in una palazzina di due piani in via Forze Armate. L'allarme è stato dato dal proprietario dell'appartamento bruciato, un marocchino di 35 anni, che ha poi ammesso di essersi dimenticato una sigaretta accesa. L'uomo, per scappare, si è lanciato dalla finestra di casa, che si trova al primo piano, procurandosi la distorsione di un polso. nella notte aper unsviluppatosi in una palazzina di due piani in via Forze Armate. L'allarme è stato dato dal proprietario dell', un marocchino di 35 anni, che ha poi ammesso di essersi dimenticato. L'uomo, per scappare, si è lanciato dalla finestra di casa, che si trova al primo piano, procurandosi la distorsione di un polso.

Il 35enne, che è agli arresti domiciliari, si è praticamente addormentato mentre fumava sul letto una sigaretta. Fortunatamente, l'uomo si è svegliato in tempo per dare l'allarme e fuggire. Tempestivo è stato l'intervento dei vigili del fuoco, che ha domato le fiamme e fatto evacuare le famiglie. Nessuno ha riportato ferite, a parte il marocchino che si è lanciato dalla finestra dell'appartamento al primo piano. L'uomo è indagato per incendio colposo.