Brasiliana morta nel Bresciano, ipotesi omicidio

Giallo nel Bresciano, brasiliana morta in ditta 07:28 - Omicidio: sarebbe questa la pista principale battuta dagli investigatori per la morte di Marilia Rodrigues Silva Martins, la 29enne brasiliana trovata senza vita venerdì nell'ufficio nel quale lavorava a Gambara, nel Bresciano. La Procura ha disposto l'autopsia, ma intanto ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio: l'ipotesi è quella di un delitto passionale.

Inizialmente si era pensato a un incidente: le ferite trovate sulla nuca della ragazza sembravano compatibili con una caduta, e il forte odore di gas nello stabile lasciava intendere che la donna fosse stata uccisa dalle esalazioni. Poi, però, il medico legale ha analizzato più a fondo il cadavere, scoprendo che quelle ferite sono troppo profonde, e che la giovane donna aveva lesioni anche sul viso. Inoltre, secondo voci raccolte dagli inquirenti, la brasiliana sarebbe stata incinta: le indagini si sono orientate quindi verso l'omicidio passionale.



Marilia Rodrigues Silva Martins, dopo essere stata per diversi anni una hostess dell'"Air Dolomiti", lavorava ora per la ditta "Alpi aviation do Brasil", che ha sede a Gambara e che opera nel settore della vendita di aerei ed elicotteri ultraleggeri. E proprio nella sede dell'azienda, dove sembra a volte si fermasse anche per la notte, la giovane è stata trovata senza vita dal padrone dello stabile, attirato da un forte odore di gas con tutta probabilità proveniente da una piccola caldaia. La porta era chiusa dall'interno, e quindi inizialmente nulla ha lasciato sospettare che qualcuno potesse essere stato nell'ufficio con la ragazza.



Per tutta la giornata di sabato sono state sentite diverse persone, compreso un collega della donna e il proprietario dello stabile, ai quale i carabinieri hanno posto domande per ricostruire le ultime ore di vita delle 29enne. Gli investigatori avrebbero anche ascoltato il fidanzato della ragazza, ma al momento non ci sarebbero indagati.