Ritrovata a Napoli la 16enne scomparsa

E' stata rintracciata a Napoli e sta bene la 16enne sudafricana scomparsa da Iseo, nel Bresciano, e della quale non si avevano più notizie da mercoledì. La ragazza, Clara Thormeyer, è stata individuata dalla polizia locale e riconosciuta grazie alla fotografia diffusa dai carabinieri.

La ragazza, che aveva trascorso un paio di settimane di vacanza ospite nella casa di un'amica di famiglia ad Iseo, aveva fatto perdere le proprie tracce mercoledì; nel pomeriggio avrebbe dovuto prendere un volo per rientrare a Johannesburg, Sud Africa.



A chi l'aveva ospitata aveva lasciato un biglietto nel quale spiegava di non voler rientrare a casa ma di voler invece vedere la costiera amalfitana. Per due giorni i carabinieri e la protezione civile avevano cercato la 16enne a Montisola, zona del Bresciano, che la giovane sembra amasse in modo particolare e dove era stata segnalata la sua presenza.