Gioielliera uccisa, stop ai "camion taglia"

Il comune di Saronno, nel Varesotto, ha negato l'autorizzazione al passaggio degli otto camion con l'avviso della taglia da 50mila euro offerta da un imprenditore per la cattura dell'assassino di Maria Angela Granomelli, uccisa il 3 agosto nella sua gioielleria nel centro della città. L'assassino era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del negozio. Sui camion era appunto visibile l'immagine del killer e la taglia.

I mezzi con i manifesti da stanno circolando per le strade della provincia di Varese e Milano da inizio settimana. ''L'amministrazione comunale - si legge in una nota - non ha autorizzato nè intende autorizzare alcun camion vela a circolare sul territorio con la foto segnaletica dell'assassino''.



Il Comune quindi prende le distanze da ''iniziative che risultano apparire piu' un'operazione pubblicitaria per chi le promuove che un reale supporto alle indagini''.



''L'amministrazione ritiene tali iniziative motivo di interferenza con le indagini in corso - conclude la nota - e auspica che si possa a breve arrivare alla soluzione del caso da parte delle forze dell'ordine''.