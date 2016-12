foto LaPresse

10:39

- Due ultras del Milan sono stati arrestati, dopo gli incidenti tra le opposte tifoserie, a margine dell'incontro di calcio Verona-Milan, valido per la prima giornata di campionato di serie A. Gli agenti della Digos della Questura di Milano hanno fermato B.A., 24 anni di Monza, con un precedente, e C.M., 21 anni, milanese incensurato. I due sono finiti in manette grazie alla normativa che consente l'arresto "in differita".