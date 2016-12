Sullo scalo di Bologna sono stati dirottati voli provenienti da Santiago, Trapani, Tenerife, Creta, mentre a Parma sono arrivati aerei da Santander, in Spagna, da Dublino e Palermo. I centinaia di passeggeri sbarcati sono stati poi trasferiti a Bergamo nel cuore della notte a bordo di autobus. I velivoli hanno invece fatto rientro a Orio quando il temporale si è calmato per poter ripartire regolarmente il giorno dopo.



Voli rallentati a Fiumicino - Il violento acquazzone che si è abbattuto sull'aeroporto di Fiumicino ha rallentato notevolmente atterraggi e decolli, con numerosi aerei costretti a volare in tondo sopra lo scalo in attesa del via libera per l'atterraggio. Dieci voli sono stati poi dirottati sull'aeroporto di Capodichino a Napoli.



Tromba d'aria a Roma - Disagi anche nella Capitale a causa del violento nubifragio. La parte di un tetto di una palazzina è crollata a causa di una tromba d'aria in via di Boccea, dove il 118 di Roma ha soccorso sul posto, organizzando un centro di raccolta, una decina di persone colpite da crisi di panico o ferite dopo essere scivolate. I vigili del fuoco hanno evacuato quattro famiglie. Disagi e allagamenti anche nei quartieri Ostiense, Eur e Appia.



Il forte vento fa danni a Palermo - Una bufera si è abbattuta nella notte anche a Palermo, provocando gravi danni in città e in provincia. Lunedì sera, nel porticciolo turistico di San Nicola L'Arena, un grosso scivolo gonfiabile è volato via, spazzato dal vento, ed è scattato il panico per i bambini e i genitori che vi si trovavano sopra. La struttura è finita contro un muretto di contenimento del porto, rimasto danneggiato. In altre zone della provincia si segnalano diversi danni. A Bolognetta molti alberi sono caduti sulle strade e un cavo elettrico in via Baucona si è spezzato. E' stata una lunga notte per i vigili del fuoco alle prese con altri alberi caduti a Vicari sulla statale Palermo-Agrigento, a Campofiorito in via Antonio Gramsci e nel capoluogo. Danneggiate diverse verande.



Tromba d'aria in provincia di Nuoro - E ancora, un improvviso temporale si è abbattuto lunedì sera nell'alta Ogliastra, in Sardegna. Il flash storm, così sono chiamati questi fenomeni meteorologici, ha colpito in particolare la zona di Villanova Strisaili. Durante la tromba d'aria un fulmine si è abbattuto su una stalla dove erano custodite varie balle di fieno che hanno preso fuoco provocando un vasto incendio che ha interessato l'intera azienda agricola. Prigionieri delle fiamme anche cinque capi bovini che non sono riusciti a salvarsi.



Sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Lanusei e del Comando provinciale di Nuoro. Il fuoco è stato spento soltanto al mattino. Gravi i danni subiti dai capannoni. Nella stessa zona il temporale ha causato allagamenti, black out, l'incendio di alberi e forti disagi alla popolazione.