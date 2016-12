foto Ansa

- Un marocchino di 30 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata sulla via Emilia nei pressi di Vizzolo Predabissi, nel Milanese, mentre era in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto sabato sera, ma i carabinieri lo hanno reso noto soltanto oggi. L'uomo stava percorrendo la via quando è stato travolto da un'auto che poi è scappata. Trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Milano, è morto nella notte.