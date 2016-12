foto Ansa

12:51

- Il cadavere di un uomo è stato trovato in un canale a Basiglio (Milano). Il corpo era in una roggia chiamata Speziana ed era in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto riferito dai carabinieri non aveva i documenti e indossava una maglia arancione. Elemento che lascia ipotizzare che possa trattarsi di un anziano sparito da Rozzano il 15 agosto. L'uomo aveva infatti lo stesso abbigliamento.