- Un 50enne di Morbegno (Sondrio) è stato arrestato per stalking nei confronti della ex fidanzata, una 32enne di Rho (Milano). La relazione tra i due era finita dopo otto mesi perché lui sotto l'effetto dell'alcol era spesso violento. Ma l'uomo non si era rassegnato. Da maggio, la tormentava con telefonate, sms e appostamenti. Poi, a metà giugno ha aggredito la ex e il nuovo compagno per due giorni consecutivi e lei lo ha denunciato ai carabinieri.