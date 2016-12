foto Ansa

- Lea Garofalo, la testimone di giustizia calabrese uccisa a Milano, il cui corpo fu bruciato in un magazzino a Monza, doveva essere cancellata "dalla faccia della terra, non solo uccidendola, ma anche disperdendone ogni traccia materiale", secondo il piano di Carlo Cosco. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano lo scrivono nelle motivazioni della sentenza di ergastolo per Cosco, precisando che resta ignoto come l'omicidio sia stato eseguito.