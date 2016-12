foto Ansa

13:18

- Una donna di 89 anni è stata trovata dai vigili del fuoco al capezzale del figlio di 59, con cui conviveva e che era morto da alcuni giorni in un appartamento a Milano. A dare l'allarme sono stati i vicini che da circa una settimana non vedevano l'uomo, Pietro L., persona molto riservata e dedita alla cura della madre malata. Per entrare nell'appartamento i pompieri hanno dovuto utilizzare l'autoscala e passare dalla finestra al settimo piano.