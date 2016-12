foto Ansa

15:40

- Un alpinista è morto in Val di Mello (Sondrio), a 1.300 metri di quota. L'uomo, 44 anni, residente a Sondrio, si stava arrampicando in cordata lungo l'attacco della via "Albero delle pere", quando è precipitato. Con lui c'era una ragazza che ha subito dato l'allarme, ma il personale medico arrivato in elicottero non ha potuto fare niente per salvarlo. Il corpo è stato poi recuperato dai tecnici della stazione di Valmasino e del soccorso alpino.