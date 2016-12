foto Ansa

19:48

- Ennesima tragedia della montagna ad Alzano Lombardo, nella Bergamasca. Un giovane è morto dopo essere precipitato per otto metri da un sentiero. L'escursionista si trovava con alcuni amici in località "Buche" di Nese, quando all'improvviso è scivolato, cadendo nel vuoto e finendo in una pozza d'acqua. L'impatto è stato violento e il giovane ha battuto la testa, perdendo i sensi: sarebbe morto per annegamento. Sul posto l'elicottero del 118.