Milano, padre e figlia trovati morti in casa

foto Carabinieri

13:39

- Padre e figlia sono stati trovati morti a Motta Visconti, in provincia di Milano. L'uomo, Luigi Passalacqua, 88 anni, è stato colpito da diverse coltellate. La figlia Maria Grazia, 57 anni, invece, è stata trovata impiccata: la donna era in cura per una sindrome depressiva. Sul caso indagano i carabinieri che sembrano propendere per l'ipotesi di un omicidio-suicidio.