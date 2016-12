Mantova, bimbo ucciso da un palo di cemento

foto LaPresse 22:11 - Drammatico incidente a Quistello, nel Mantovano. Un bambino è morto dopo essere stato colpito da un palo di cemento. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 di Mantova e l'elisoccorso di Verona. Le condizioni sono apparse subito gravi. La vittima si chiamava Mohammad Abdulreman e avrebbe compiuto 6 anni il 12 settembre. Il piccolo è deceduto all'ospedale di Pieve Corriano. - Drammatico incidente a, nel Mantovano. Undopo essere statoda undi cemento. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 di Mantova e l'elisoccorso di Verona. Le condizioni sono apparse subito gravi. La vittima si chiamavae avrebbe compiuto 6 anni il 12 settembre. Il piccolo è deceduto all'ospedale di Pieve Corriano.

Il piccolo è stato travolto dal palo mentre stava giocando con i fratellini nel cortile di casa. L'elisoccorso di Verona è stato fatto ripartire vuoto a causa delle gravissime condizioni del piccolo, che durante i primi soccorsi da parte dei genitori aveva subito un arresto cardiaco. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da ricostruire. Al momento della tragedia i genitori, che abitano al secondo piano di una palazzina appena fuori paese, abitata tutta da connazionali, erano in casa, mentre i bambini erano in cortile a giocare.



I tre piccoli si trovavano nel cortile posteriore, dove sono infissi nel terreno tre lunghi pali di cemento, lunghi circa 3 metri, che venivano utilizzati per reggere i fili su cui le famiglie stendevano la biancheria ad asciugare. I tre pali sono allineati e sorreggono anche una recinzione che fa il paio con quella esterna a quella della casa. A questo punto non si sa cosa sia successo, forse i tre bambini si sono appoggiati all'ultimo dei tre pali allineati, forse l'ultimo ha ceduto di schianto, fatto sta che il pesante manufatto ha travolto in pieno il piccolo Mohammad schiacciandolo sotto il suo peso. Era il penultimo di cinque fratelli.