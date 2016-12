foto Da video

01:28

- Il legale di Mohamed Fikri, Roberta Barbieri, sta valutando "richieste di risarcimento" per i danni che il marocchino ha subito dal giorno in cui è stato fermato per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne scomparsa il 26 novembre del 2010 e ritrovata uccisa 3 mesi dopo. I danni a cui si riferisce il legale derivano dai due procedimenti archiviati che vedevano indagato l'immigrato con l'accusa prima di omicidio e poi di favoreggiamento.