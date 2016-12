foto Ansa

21:48

- Tre sessantenni sono stati arrestati dopo aver messo a segno un colpo in villa da 50mila euro in gioielli la scorsa notte a Lomagna, centro della Brianza in provincia di Lecco. A tradire i malviventi sono stati le luci e i rumori provenienti dalla residenza, che hanno insospettito i carabinieri. I militari sono intervenuti, inseguendo e arrestando i tre. La refurtiva è stata recuperata.