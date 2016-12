foto LaPresse

15:33

- "Mario", l'autore degli scritti sull'omicidio di Yara, trovati all'ospedale di Rho (Milano), è in realtà un 60enne ex collaboratore di giustizia, ora senza protezione. L'uomo, che è di origine meridionale e vive da anni a Bergamo, si trova in Questura e appare piuttosto confuso. "Sono stato frainteso - ha detto ai pm -, volevo attirare l'attenzione su un fatto a me noto che può essere collegato al caso. Non volevo far intendere di essere l'assassino".