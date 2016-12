foto Ansa

- Un uomo di 33 anni, di San Salvatore, frazione di Sospiro (Cremona), è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato a sangue al culmine di un diverbio la fidanzata, una 31enne di Grumello Cremonese, in mezzo alla strada. La donna era uscita di casa indispettita per una lite tra lui e un parente. Ma il compagno l'ha raggiunta e aggredita. Lei è stata ricoverata all'ospedale Maggiore di Cremona con una frattura al setto nasale e altri traumi.