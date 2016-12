foto Ansa

14:10

- Una donna anziana è stata investita e uccisa a Corsico (Milano). L'investitore si è fermato a prestare soccorso ed è stato ricoverato al pronto soccorso in stato di shock. E' accaduto pochi minuti prima delle 12 in via XXIV Maggio, dove la donna è stata travolta. La dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia locale: per l'anziana i soccorritori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso.