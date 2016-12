Sondrio, bimba precipita in dirupo: morta

foto Ap/Lapresse 21:41 - Tragedia sulle montagne dell'alta Valle Spluga: una bambina di 7 anni, Serena Moia, residente a Prata Camportaccio (Sondrio), è morta mentre era impegnata in un'escursione con la famiglia e alcuni amici. La piccola è precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero molto ripido. - Tragedia sulle montagne dell'alta Valle Spluga: una bambina di 7 anni, Serena Moia, residente a Prata Camportaccio (Sondrio), è morta mentre era impegnata in un'escursione con la famiglia e alcuni amici. La piccola è precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero molto ripido.

La disgrazia è accaduta nel territorio comunale di Campodolcino (Sondrio) mentre la comitiva si apprestava a raggiungere l'abitato in quota di Fraciscio, attraverso i sentieri nei boschi per ripararsi dal sole torrido.



Scattato l'allarme i volontari del Soccorso Alpino della Valchiavenna hanno recuperato la piccola in fondo al burrone e l'eliambulanza del 118 di Sondrio l'ha trasportata in gravi condizioni all'ospedale civile del capoluogo valtellinese. In serata, poco dopo il ricovero, la bimba è morta.