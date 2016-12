Milano, spray urticante in supermercato

foto Da video Correlati Milano, spray urticante in metropolitana 19:41 - Una ventina di persone sono rimaste lievemente intossicate in un supermercato di via Valassina a Milano con bruciore agli occhi e mal di gola. A causare i problemi sarebbe stato dello spray urticante sparato da qualcuno, come confermerebbe una ripresa video delle telecamere del supermercato. Quest'ultimo episodio ricorda in tutto e per tutto l'intossicazione di giovedì alla fermata della metropolitana di San Babila. - Una ventina di persone sono rimaste lievemente intossicate in un supermercato di via Valassina a Milano con bruciore agli occhi e mal di gola. A causare i problemi sarebbe stato dello spray urticante sparato da qualcuno, come confermerebbe una ripresa video delle telecamere del supermercato. Quest'ultimo episodio ricorda in tutto e per tutto l'intossicazione di giovedì alla fermata della metropolitana di San Babila.

Ad accusare i sintomi maggiori, con difficoltà respiratorie, stata una persona asmatica. Tutti gli intossicati sono stati visitati dal personale del 118, ma per nessuno è stato necessario il trasporto in ospedale.



Altri 2 casi simili in pochi giorni - Non è il primo episodio di questo tipo che si verifica: una cosa simile è accaduta il primo agosto alla fermata della metropolitana di San Babila e si sospetta che lo spray urticante sia anche la causa dell'intossicazione di alcune persone al centro commerciale Il Globo di Busnago, in Brianza, il 31 luglio.