- Tragedia sulle montagne del territorio comunale di Val Masino (Sondrio). Un uomo di 56 anni, Giuseppe Galbiati, residente in provincia di Lecco, è morto mentre era impegnato in una scalata a un monte in Val Torrone. L'escursionista, secondo gli accertamenti del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, impegnati nel recupero della salma, è caduto mentre era in cordata con una donna, forse la moglie. Ha fatto un volo di circa 30 metri: soccorsi inutili.