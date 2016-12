Varese, 23enne uccide il padre a coltellate

foto Ansa Correlati Venezia, 70enne uccide il figlio a coltellate 11:11 - Un 23enne originario dell'Angola ha accoltellato a morte il padre la scorsa notte durante una lite a Busto Arsizio. Poco dopo il giovane ha telefonato alla polizia, che è intervenuta nell'abitazione della famiglia arrestandolo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. - Un 23enne originario dell'Angola ha accoltellato a morte il padre la scorsa notte durante una lite a Busto Arsizio. Poco dopo il giovane ha telefonato alla polizia, che è intervenuta nell'abitazione della famiglia arrestandolo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.

Alla lite ha assistito anche la figlia minore dell'uomo, una 21enne, che non è però riuscita a fermare il fratello. La convivente dell'angolano, un'italiana, si trovava invece fuori casa.



Secondo la ricostruzione, tra l'uomo, un operaio di 49 anni residente in Italia da oltre 20 anni, e i due figli, arrivati dall'Angola quattro anni fa, si verificavano frequenti litigi. Durante l'ennesima discussione, attorno alla mezzanotte, il giovane ha afferrato un coltello in un cassetto della cucina e si è scagliato contro il padre, colpendolo una sola volta. La lama probabilmente ha raggiunto il cuore, e l'uomo è morto prima dell'intervento dei soccorritori.



Il 23enne, che si trova nel carcere di Busto Arsizio, è stato interrogato nel corso della notte dal pm Nadia Calcaterra. Ha raccontato di sentirsi oppresso dal padre, che spesso rimproverava lui e la sorella per i loro comportamenti o, in passato, per le bocciature a scuola.