foto Ansa

19:06

- Almeno una quindicina di persone, fra cui alcuni bambini, sono rimaste intossicate firse a causa della fuoriuscita di gas dalle condutture dell'aria condizionata collocate in uno degli ingressi al centro commerciale "Il Globo" di Busnago, in Brianza. L' area è stata isolata, mentre i vigili del fuoco sono sul posto insieme alle ambulanze. Per ora, una sola persona è stata portata in ospedale per controlli.