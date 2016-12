Si recide l'arteria usando la motosega: morto Walter Albisetti, il medico del Teatro alla Scala

foto Facebook 19:24 - Il coordinatore dei servizi sanitari del Teatro alla Scala, Walter Albisetti, 56 anni, noto medico ortopedico di Milano, è stato trovato morto a Merate, in una sua proprietà, con l'arteria femorale recisa dalla motosega che stava utilizzando. L'uomo sarebbe deceduto in seguito ad un incidente avvenuto durante una serie di lavori che stava eseguendo in una sorta di capanno nella sua seconda abitazione. - Il coordinatore dei servizi sanitari del Teatro alla Scala, Walter Albisetti, 56 anni, noto medico ortopedico di Milano, è stato trovato morto a Merate, in una sua proprietà, con l'arteria femorale recisa dalla motosega che stava utilizzando. L'uomo sarebbe deceduto in seguito ad un incidente avvenuto durante una serie di lavori che stava eseguendo in una sorta di capanno nella sua seconda abitazione.

Il fatto dovrebbe essere avvenuto martedì, ma è stato scoperto solamente la scorsa notte quando i familiari, non avendo più sue notizie, hanno chiesto di andare a controllare se fosse accaduto qualcosa. Il medico a quell'ora, attorno alle 2 di notte, era già morto. Sull'accaduto sono ora in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.



Specializzato in traumatologia e medicina sportiva - Presidente del corso di laurea in tecniche ortopediche all'Università di Milano, dove era professore associato, Albisetti faceva parte dell'unità operativa complessa di ortopedia traumatologica all'ospedale Gaetano Pini Albisetti ed era anche responsabile medico del corpo e della scuola di ballo della Scala, oltre che coordinatore dei servizi sanitari del teatro.