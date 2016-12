foto Getty

21:47

- Brutta avventura per un farmacista di 34 anni, ferito al ginocchio da un colpo di pistola esploso da un malvivente, a Milano, nel corso di una rapina. Attorno alle 20 l'uomo era nel negozio in via Caposile, quando un persona è entrata a viso scoperto e ha intimato al farmacista di consegnargli l'incasso, 200 euro. Al momento di uscire, però, per coprire la sua fuga ha sparato un colpo di revolver che ha centrato il 34enne al ginocchio.