foto Ansa

11:58

- "Domani sera o più probabilmente giovedì potrebbe esserci la decisione della Cassazione" sul processo Mediaset. Lo ha detto Franco Coppi, uno degli avvocati di Silvio Berlusconi, condannato in secondo grado per frode fiscale. I giudici prima di affrontare il caso Mediaset, infatti, devono decidere su altre sette cause. Coppi ha poi affermato che "la difesa non chiederà alcun rinvio".