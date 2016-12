foto Ansa

09:39

- Tre malviventi, che si sono spacciati per militari della Guardia di Finanza, all'alba hanno gravemente ferito, con un colpo di pistola all'addome, un pregiudicato a Milano. I tre si sono presentati a casa del pregiudicato, in via Ugo Mulas, nei pressi di viale Monza al confine con Sesto San Giovanni, con un falso decreto di perquisizione. Lo hanno portato in cortile e gli hanno sparato. L'allarme è stato poi lanciato dai vicini di casa.