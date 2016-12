foto Ansa

20:31

- Un uomo di circa 40 anni è salito su una gru, a Milano, davanti alla Stazione Centrale. I carabinieri, intervenuti tempestivamente sul posto, non sono ancora in grado di fornire le generalità del 40enne, né perché stia gridando "giustizia, giustizia". In piazza Duca d'Aosta è presente anche una squadra dei vigili del fuoco.