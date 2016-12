Magenta (Milano), rogo nell'ospedale: tutti salvi

foto Ansa Correlati Brucia l'ospedale di Magenta nel Milanese 20:10 - Incendio all'ospedale di Magenta (Milano). Secondo quanto riferisce il 118, è stata disposta l'evacuazione di alcuni reparti. Le fiamme sarebbero scaturite da un corto circuito tra il settimo e l'ottavo piano. A prendere fuoco del materiale su un montacarichi. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, la situazione è sotto controllo. - Incendio all'ospedale di Magenta (Milano). Secondo quanto riferisce il 118, è stata disposta l'evacuazione di alcuni reparti. Le fiamme sarebbero scaturite da un corto circuito tra il settimo e l'ottavo piano. A prendere fuoco del materiale su un montacarichi. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, la situazione è sotto controllo.

Inizialmente si era parlato dell'intera evacuazione del nosocomio. In realtà non c'è stata necessitò di portare i pazienti al di fuori dell'ospedale. L'incendio èstato spento e la situazione è andata subito sotto controllo. Sono stati evacuati alcuni reparti (ostetricia-ginecologia, pediatria, patologia neonatale) ma non c'è stato bisogno, spiegano gli operatori del 118, di portare via i pazienti.



"Solo un po' di spavento, ma è tutto ok, tutto sotto controllo". Così un dipendente dell'ospedale ha spiegato qual è la situazione all'interno della struttura sanitaria. "Anche alcune mamme con bambini passeranno la notte in altre camere - ha spiegato uno degli addetti al centralino - ma stanno tutti bene". E poi ha sdrammatizzato con una battuta: "Molto fumo e niente arrosto". I carabinieri confermano che non ci sono nè feriti, nè intossicati.