- Lo hanno visto andare sott'acqua, forse trascinato da un mulinello, o scivolato in una buca; hanno cercato di recuperarlo dalle acque del canale irriguo Vacchelli ma non c'è stato nulla da fare: Abdelaziz Elshinawy, 22enne egiziano, muratore, residente con la famiglia a Crema (Cremona) è morto annegato. Si era gettato in acqua un quarto d'ora prima dell'annegamento, un chilometro più a monte. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, inutilmente.